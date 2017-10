La CUP assegura que el Govern estudia convocar eleccions i alerta que s'hi oposaran

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 14:25 h

La formació anticapitalista avisa que “serien un acte de submissió”

Anna Solé @AnnaSole_ "Ens consten dos escenaris possibles: el primer és l'escenari de la determinació, de fer el pas endavant i que el Parlament i la Generalitat proclamin allò que el poble va decidir i votar l'1-O; l'altre, que ens sembla igualment real, malauradament, és el de la convocatòria d'unes eleccions anticipades". Així ho ha detallat el diputat de la CUP Carles Riera en una roda de premsa a la seu nacional del partit a Barcelona. "Ens consten dos escenaris possibles: el primer és l'escenari de la determinació, de fer el pas endavant i que el Parlament i la Generalitat proclamin allò que el poble va decidir i votar l'1-O; l'altre, que ens sembla igualment real, malauradament, és el de la convocatòria d'unes eleccions anticipades". Així ho ha detallat el diputat de la CUP Carles Riera en una roda de premsa a la seu nacional del partit a Barcelona.

El diputat de la CUP Carles Riera durant la roda de premsa a la seu nacional del partit a Barcelona © AS Comparteix Tweet

"Considerem que aquest seria el pitjor dels escenaris amb el que ens podríem trobar", ha remarcat. "L'Estat espanyol, C's, el PSC, el PSOE i la UE insisteixen a celebrar eleccions autonòmiques com a possible sortida. Fins i tot, arriben veus de l'Estat que si es fessin eleccions autonòmiques, es podria pensar amb una aplicació més moderada de l'article 155".

"Aquest no és el nostre escenari", ha volgut recalcar. "És el més negatiu possible i seria l'eina més demolidora i mortal per aturar el nostre procés". Així, Riera ha assegurat que "la CUP no participarà ni col·laborarà amb un escenari d'eleccions autonòmiques i mantindrem una posició crítica".



"Ens oposarem a unes eleccions autonòmiques"

Tot i contemplar l'escenari d'unes possibles eleccions autonòmiques, la formació anticapitalista ha evitat respondre sobre si es presentaria o no en aquests comicis. "Ens oposarem a una celebració d'eleccions autonòmiques perquè vol dir una tornada al marc institucional i constitucional del qual volem sortir". "Unes eleccions autonòmiques serien un acte de submissió".

"L'Estat ens està tractant com una colònia. El tractament que alguns partits polítics donen a [Carme] Forcadell és colonial. El tracte del president és també colonial. Suspendre això vol dir menystenir el vot de tothom. No volem seguir col·laborant en aquest escenari. L'únic plantejat és el d'unes eleccions republicanes", ha sentenciat.

"Optem per desobier"

Per contra, el diputat de la formació anticapitalista ha subratllat que si "optem per desobeir l'Estat i anem cap a una declaració de la independència, proclamar la república i iniciar el procés constituent hi és i hi serà a totes assumint responsabilitats, corresponsabilitats i riscos sense cap mena de límits"





"La batalla no serà només legal" "Si anem cap a un escenari, que és el que nosaltres desitgem, realment ens trobarem amb un Estat molt repressiu i altament violent", ha reblat. "A curt termini ens trobarem sense eines ni instruments ni estructures d'Estat útils i per tant, tot estarà en mans del poble. Ens trobarem amb la força de la societat civil, que és el nostre principal actiu i la nostra principal força". "Ens espera un procés de lluita i resistència molt llarg, molt dur i molt difícil sota la violència de l'Estat".

Riera ha advertit que la "batalla no serà només legal, també hi haurà mitjans no legals". "Ens consta que davant la determinació no violenta i pacífica pot existir també la provocació directa o indirecta a través de la violència en el nostre territori i que poden acusar-nos a nosaltres, concretament a la CUP i a l'esquerra independentista d'aquesta autoria". "Entre els plans de contingència consten la provocació d'actes de violència. Que no quedi cap dubte que la nostra estratègia és i serà l'acció no violenta. La CUP mai no promourà cap acte violent", ha subratllat.

"Des de JxSí probablement no s'havia previst aquest escenari. Esperaven un Estat espanyol més favorable al diàleg i segurament també per part de la UE. Ens sorprèn que aquest fos la diagnosi. La UE té un profund dèficit democràtic. Sabíem que tindriem un escàs suport a la UE i sabíem quin estat i imperi teníem davant", ha exposat. "La nostra diagnosi no ha estat la mateixa que va fer JxSí, que esperaven una UE més democràtica i una Espanya més dialogant".