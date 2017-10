[Vídeo] Vícent Sanchis noqueja Ana Rosa Quintana en directe a Tele5

A més, després, Sanchis ha recordat que el Gobierno és de part i el que diu no es correspon amb la realitat. Quintana ha volgut treure ferro a la intervenció dient que només afectaria alts càrrecs però que no es notarà massa. Sanchis li ha recordat que és una acció inaudita a les democràcies occidentals.

La presentadora ha demostrat no estar gens al cas del que passa i emet TV3 i s'ha dedicat a reproduir el que diu el Gobierno sobre el perquè de la intervenció dels mitjans públics catalans. Llavors és quan Sanchis li ha preguntat els motius. Anna Rosa ha titubejat i ha acabat acceptant "no ho sé". Sanchis li ha etzibat "doncs ho hauria de saber". La presentadora s'ha fet l'ofesa i l'atacada i li ha recriminat al valencià que ella pretenia ser amable.

