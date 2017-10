El Govern respondrà per la via jurídica al 155

"Com a govern, donarem explicacions sobre el 155 després de parlar amb tots els actors". Són les úniques declaracions del conseller de la Presidència, Jordi Turull, sobre la resposta que pretén donar el govern de la Generalitat a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Turull ha anunciat que no volen "donar joc a les especulacions o divisions" i, per tant, no avançaran la posició de la Generalitat. "Som en un moment transcendent i ha d'haver-hi una resposta política acordada segons el Parlament", ha dit.

El que sí han explicat és que el Govern durà a terme una ofensiva jurídica davant el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem pel 155 i interposaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional "quan el president rebi el requeriment del Senat". També interposaran dos recursos per la via contenciosa administrativa al Tribunal Suprem. "La resposta jurídica va en la línia d'exhaurir les vies internes abans d'acudir a institucions internacionals", ha assegurat el conseller, que ha explicat que el Govern ha consultat "catedràtics de dret constitucional de renom".



D'altra banda, sobre la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudeixi al Senat espanyol per explicar-se en el procés de tramitació de l'aplicació de l'article 155, Turull ha assegurat que té "la voluntat d'anar-hi", però "però cada cop ho posen més difícil". De fet, ha lamentat que tot i saber de la convocatòria d'un ple al Parlament aquesta setmana per tal de valorar els efectes del 155 i la resposta de la Generalitat, el Senat ha anat canviant de data a l'hora de cridar al Senat Puigdemont. Tot i que la prioritat del President és acudir al Parlament, el conseller de la Presidència ha assegurat que intentaran quadrar les agendes per tots els mitjans i participar en els dos espais. "Ens van dir d'anar al Senat dimecres o dijous, i ara ha canviat. La voluntat d'anar al Senat hi és, però potser ens ho posen materialment impossible", ha explicat Turull, que també ha assegurat estar en contacte amb senadors per trobar la data.



Responent a la pregunta d'un periodista sobre les declaracions del ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, a la BBC negant la veracitat de les imatges de violència policial durant l'1-O, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha demanat la seva dimissió i que "es cridi a l'ordre els dirigents del PP que neguen els ferits de l'1-O". Durant la roda de premsa, Turull ha anunciat també els relleus en alguns alts càrrecs del Govern: Lluís Juncà serà el nou secretari de general de Vicepresidència i Albert Castellanos, d'Hisenda.