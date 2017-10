Terricabras i Urtasun denuncien el 155 i els presos polítics a l'Eurocambra

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 17:30 h

El vicepresident del Partit Popular Europeu s'ha atrevit a dir que hi ha "polítics insensats capaços de posar en risc els seus ciutadans pel sobiranisme i la supremacia ètnica”

ACN.- Catalunya i l'aplicació de l'article 155 ha estat present aquest dimarts al debat del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. L'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras, membre del grup dels Verds/ALE a l'Eurocambra, ha afirmat que l'Estat espanyol pretén "suplantar" la democràcia i dirigir Catalunya com si fos una "colònia", i ha qüestionat a les institucions europees sobre com "poden aplaudir" aquest fet. A més, el polític català ha acusat al president del Parlament Europeu "d'abandonar" la seva funció com a mediador "imparcial" i ha dubtat que aquesta sigui l'Europa que "es preocupa pels ciutadans, per la diversitat i la democràcia". "La democràcia ha d'estar al servei de les persones i ha de donar pas a més democràcia; sense suprimir-la, sense colpejar-la i sense empresonar-la", ha sentenciat al final de la seva intervenció.

En la mateixa línia, l'eurodiputat d'ICV Ernest Urtasun, també del grup dels Verds, ha indicat que "estem a tres dies d'un autèntic desastre" i ha recordat que la intervenció de la Generalitat suposa "intervenir una institució establerta abans de la promulgació de la constitució de 1978". "Ens portarà a una crisi política i social de dimensions enormes", ha lamentat. Urtasun també ha fet referència a l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha dit que són dues detencions "injustes i arbitràries". Per la seva banda, Sander Loones, del grup dels conservadors i reformistes (ERC) a l'Eurocambra, ha criticat que Catalunya no sigui "un tema prioritari" per a les institucions i que s'està "atacant" l'estat de dret dins de la Unió Europea. "Gent detinguda per motius polítics aquí a Europa!", ha exclamat.

El vicepresident del Partit Popular Europeu, Esteban González Pons, ha contestat assegurant que el "nacional populisme és un fantasma" que ho "enverina" tot i s'ha atrevit a dir que encara hi ha "polítics insensats capaços de posar en risc els seus ciutadans pel sobiranisme i la supremacia ètnica". L'eurodiputat del PP ha reafirmat que benestar i la prosperitat d'Europa "depenen" de la pau i la seguretat i que aquestes no hi són sense "les lleis i l'estat de dret". "El futur d'Europa és més Unió Europea i no més nacionalisme", ha sentenciat. En la mateixa línia, Paulo Rangel, també vicepresident del Partit Popular Europeu, s'ha declarat "escandalitzat" i "avergonyit" de què hi hagi membres de l'Eurocambra que pensin que no es respecten les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya. "Vull viure en un món on es respectin els drets humans tant com a Catalunya", ha afirmat.

Per la seva banda, els presidents dels Verds al Parlament Europeu, Ska Keller i Philippe Lamberts, han fet una crida al diàleg. “En comptes de donar suport a un bàndol o l’altre, com va fer el President Tajani, les institucions europees necessiten impulsar a les dues parts a parlar”, ha afirmat Keller. L’eurodiputat Lamberts ha fet èmfasis en la importància de què el govern espanyol es “refreni” de suspendre l’autonomia catalana i ha demanat mantenir “la calma”. En la mateixa línia, la vicepresidenta del grup ALDE a l’Eurocambra i diputada del PNB, Izaskun Bilbao Barandica, ha fet una pregunta directa al Parlament Europeu “Què és millor: una intervenció armada en terra europea perquè ho autoritza la constitució espanyola o ajudar que es resolgui parlant un problema polític?”, ha qüestionat.