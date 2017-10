El club de fans espanyolista del president del Parlament Europeu

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 18:00 h

Antonio Tajani surt a saludar i es fotografia amb un grup d'espanyols davant la institució europea

En contra de les múltiples veus que reclamen que el president del Parlament Europeu faci la seva funció i mediï entre el govern espanyol i la Generalitat, Antonio Tajani ha escollit bàndol definitivament. I d'una manera tan desvergonyida que, aquest dimarts, ha sortit a saludar un grup de persones -la majoria familiars de militars espanyols a Estrasburg- que l'esperaven amb banderes espanyoles a la porta de la institució europea. En mode fan, com si el president del Parlament Europeu fos una mena d'estrella de Rock.



Gracias, presidente @Antonio_Tajani por bajar a apoyar a un pequeño grupo de españoles, la mayoría familias de militares en Estrasburgo. pic.twitter.com/GAddhRK9d2 — Teresa Giménez (@gimenezbarbat) 24 d’octubre de 2017

Los catalanes no nacionalistas, las víctimas de esa locura, agradecidos con @Antonio_Tajani pic.twitter.com/nRT8k3sq92 — Teresa Giménez (@gimenezbarbat) 24 d’octubre de 2017



Cada paso que damos para explicar al mundo la importancia de estar unidos nos fortalece un poquito más. ¡Gracias a todos! pic.twitter.com/gM49AHqjO9 — Teresa Giménez (@gimenezbarbat) 24 d’octubre de 2017

L'eurodiputada triada per UPyD i adscrita al grup de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates d'Europa (ALDE), Teresa Giménez Barbat, ha agraït a Tajani el seu suport incondicional. "Gràcies, president Antonio Tajani, per baixar a donar suport a un petit grup d'espanyols, la majoria familiars de militars a Estrasburg", ha piulat Giménez Barbat, que ha penjat les imatges a Twitter. Aquestes persones -"els catalans no nacionalistes, les víctimes d'aquesta bogeria", segons Giménez Barbat- es manifestaven en contra de la independència davant la institució europea.