Motí dels Piolins a la vista: Ultimàtum de tots els sindicats contra el Ministerio del Interior

Borrell ll Girona Girona

24 d'octubre de 2017, 19.30 h

Vaja, ara ja no es pot fer la 'guerra' com abans, les tropes entraven als pobles, s'apropiaven de les cases, equipaments, etc. que els donava la gana, i de pas, maltractaven la població. Ara, els srs. militars aquests, volen fer la guerra allotjats en un hotel de 5 estrelles. No hi ha cap Albiol o Arrimades per Catalunya que sigui l'amo d'un hotel ? O que passa, ningú els vol llogar habitacions ?