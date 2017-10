El president del parlament del Quebec crida a protegir la sobirania de les institucions catalanes

La presidenta del Parlament va participar en l’assemblea general de l’APF que es va celebrar el passat mes de juliol a Luxemburg, on també va mantenir una reunió amb Chignon. L’APF és una assemblea consultiva formada per parlaments i organitzacions interparlamentàries que comparteixen els valors de la Carta de la Francofonia. Creada l’any 1967, actualment 83 parlaments en formen part, la majoria estatals.

El Parlament de Catalunya és membre observador de l’APF des del 2008. És per aquest motiu que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, havia d’assistir a la reunió de l’APF que se celebra aquesta setmana. Tanmateix, Forcadell ha excusat la seva assistència a causa de la situació política que es viu a Catalunya i ha demanat que l'assemblea estigui atenta a allò que succeeix a Catalunya.

