La solució de les joventuts socialistes: enviar bitllets de tren a Rajoy i Puigdemont perquè parlin en persona

La JSC sí rebutja el 155 i reivindica el diàleg entre les parts

ACN.- La Joventut Socialista de Catalunya (JSC) ha enviat bitllets d'AVE als president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al del govern espanyol, Mariano Rajoy, en una acció simbòlica per demanar que deixin de parlar-se a través de cartes i seguin a parlar de manera presencial. El primer secretari de la JSC, Pol Gibert, ha criticat que Puigdemont i Rajoy "han jugat a la gallineta" amb Catalunya i ha considerat que "ja va sent hora de què els dos presidents es reuneixin per parlar i poder trobar una solució al conflicte".

El primer secretari de la JSC, Pol Gibert, en una imatge d'arxiu

Les joventuts socialistes defensen que "encara hi ha espai perquè no s'arribi al xoc de trens" i la societat catalana no sigui "víctima d'un problema d'egos polítics entre aquells que volen la ruptura i aquells immobilistes que no volen donar cap pas per arribar a una solució". La JSC ha reiterat també la seva postura en contra d'una declaració unilateral d'independència i també de l'aplicació de l'article 155 i per això ha reivindicat "el diàleg per solucionar-ho tot".



"No volem cap excusa per no afrontar les seves responsabilitats, i estem disposats a fer el que calgui per restablir el diàleg i evitar el salt al buit al que ens volen portar", ha dit el primer secretari de la JSC, Pol Gibert. Les joventuts del PSC asseguren que l'única solució és convocar eleccions autonòmiques al més aviat possible.