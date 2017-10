[Vídeo] Sanchis emmudeix La Sexta amb una lliçó de periodisme

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 18:45 h

El director de TV3 demana respecte a l'honestedat i el treball digne dels professionals

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha estat un dels protagonistes del dia amb per partida doble amb l'entrevista al programa d'Ana Rosa, de Telecinco, i Al Rojo Vivo de La Sexta. Si en el primer Sanchis ha mostrat la seva destresa per desfer el discurs de la presentadora, amb Ferreras l'extertulià ha exhibit una lliçó de periodisme que ha deixat sense arguments contra la figura del director de TV3.



-Sanchis, es usted independentista?

Ferreras, figura destacada del discurs televisiu que insisteix en la tensió política i social que viu el país, ha volgut tancar l'entrevista amb Sanchis preguntant-li directament, "és vostè independentista?". Una qüestió que, en el món periodístic, es veu com una falta de respecte. El director de TV3 ha reblat, "li puc preguntar si això importa a l'hora d'exercir el treball d'una manera digna i honesta? Li pregunten a vostè si és partidari de la unitat d'Espanya, o al director de TVE si és unionista? Oi que només li pregunten si són bons professionals perquè entenen que faran bé la seva feina?".Sanchis ha seguit, "jo em sotmeto al control del Comitè d'Empresa, el Consell de Governació de la Corporació, el Parlament de Catalunya, el control del Comitè Professional de TV3 i ningú m'ha preguntat què pensava". El director, que no ha defugit la pregunta, ha respost, "sí, sóc independentista, però poso per sobre l'honestedat professional". Sanchis ha desmuntat les intencions del presentador de La Sexta reblant, "per què no em pregunten si estic a favor de l'avortament o dels impostos al 45%?".