Montilla diu a Puigdemont que només tindrà el seu suport si convoca eleccions

24 d'octubre de 2017, 20.26 h

Eleccions? Perquè?



Si hi ha eleccions tornarem a guanyar els independentistes per golejada. Desprès farem un referèndum que els absolutistes diran que no es pot fer i que no hi hauran ni urnes ni paperetes. Quan anem a votar tornaran els quillos amb les porres repartint llenya. Un com hàgim fet el recompte i proclamat el resultat de 88% SI i 7% no ,...... Cony! Aquesta peli ja l'he vist! Cal tornar-la a veure?





Per quan la secessió d’espanya?

For when the secession of spain?