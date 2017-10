[Vídeo] Tertulians d'Antena 3 confessen que titllen de manipuladora TV3 sense veure-la

Última actualització Dimarts, 24 d'octubre de 2017 19:40 h

El pograma Espejo Público fa visible la nul·la informació dels analistes que critiquen els mitjans públics catalans

L'atac al prestigi de TV3 té una raó de ser, el desconeixement de la seva tasca. En el programa d'avui d'Espejo Público, presentat per Susana Griso, tertulians i figures destacades que des del primer dia han denunciat la manipulació dels mitjans públics catalans han confessat a Lluís Caelles, president del Comitè Professional de TV3, que no veuen el canal.

Alfonso Rojo en el moment d'admetre que no veu TV3 Comparteix Tweet

Això no és seriós.

1)"Yo no veo TV3, tengo referencia de terceros"

2)"Tampoco veo TV3, pero creo que es correa de transmisión de fakenews" pic.twitter.com/m0zkjliKld — Joan Solé (@JoanSole_) 24 d’octubre de 2017

La impunitat amb la qual l'unionisme ha titllat de manipuladora TV3 ha frenat en sec aquest matí a Antena 3 quan davant seu no tenien un tertulià, sinó el president del Comitè Professional de TV3, Lluís Caellas. Davant un periodista del canal públic català el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, i Manuel Marlasca, cap de la secció d'investigació de La Sexta, dues figures que sempre han carregat contra TV3 i, en el cas del primer, d'alimentar mitjançant el seu diari campanyes contra els mitjans catalans, han quedat en evidència quan han admès que no veuen TV3. "Jo no veig TV3, però tinc referència de tercers", ha comentat Rojo, mentre que Marlasca ha iniciat el seu argumentari amb un "tampoc veig TVE, però crec que és corretja de transmissió del que es coneix com fakenews (notícies falses)".