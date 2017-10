Eleccions constituents: l'escenari que evita el 155 i oficialitza la Declaració d'Independència

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 05:00 h

El Govern calcula com gestionar les compareixences al Senat i el Parlament per declarar la República

ANÀLISI | @JoanSole_ .- Un moment o altre els col·legis electorals tornaran a obrir, el caràcter d'aquesta nova jornada electoral depèn del president i de la capacitat de la Generalitat de resistir a l'embat de tota la maquinària de l'Estat que, mitjançant el 155, intentarà establir un control total de les competències del Govern.

El grup parlamentari de Junts pel Sí ho té clar, cal aixecar la suspensió de la Declaració d'Independència. Una opció que la CUP, evidentment, comparteix i celebra. Ara bé, els terminis s'acaben. El Senat i el Parlament marquen les cites, dijous a les 10h sessió a la cambra catalana, l'espanyola proposa comparèixer a les 17h. Dos dies després, dissabte, el Gobierno aplica el 155 i cessa el president Puigdemont. Game Over? Depèn.

Quan tot apunta en una sola direcció, cal ser àgil. Davant la cruïlla d'escollir entre aixecar la suspensió de la DI o convocar eleccions, el Govern abraça l'article 87.1 la llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República per driblar el mur. Segons el text, s'estableix un termini de sis mesos entre el referèndum de l'1 d'octubre i les eleccions constituents en cas de victòria del 'Sí'. Seguint al peu de la lletra l'articulat, l'executiu té la possibilitat d'activar la Declaració d'Independència i, a més, d'oferir a l'Estat, i a la Comunitat Internacional, l'enèsima oportunitat de legitimar, o revocar, el procés a través de les urnes.

Les eleccions constituents no només determinaran les majories per redactar la futura Constitució catalana, sinó també limitaria el discurs del bloc unionista del PP, PSOE i C's que aquestes últimes setmanes batalla a Europa, i als mitjans de comunicació internacionals, per fer visible una actitud autoritària del Parlament i la Generalitat.

Declaració d'Independència i convocatòria d'Eleccions Constituents. La fórmula que els demòcrates europeus validen, ja que seria un procés electoral amb garanties, sense violència policial, amb totes les forces fent campanya i que evitaria que l'Estat actués amb total impunitat amb la il·legalització dels partits polítics independentistes.