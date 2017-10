Els estudiants de la UAB tallen l'AP-7 per protestar contra l'aplicació del 155

El tall s'ha allargat entre 20 minuts i mitja hora abans de les vuit del matí, coincidint amb l'hora punta del matí.Segons han explicat fonts estudiantils, els alumnes o tenen pensat fer més protestes d'aquest tipus al llarg del dia perquè aposten per una mobilització "pacífica i tranquil·la" i centraran els seus esforços en els piquets al campus universitaris en les facultats per convèncer altres estudiants d'unir-se a la protesta.Pel que fa la línia de FGC amb aturada a la UAB, aquest matí funciona amb normalitat, segons ha confirmat l'operadora i els mateixos estudiants.

