DUI, eleccions autonòmiques o 155

Joan Jaume Catalunya Nord Catalunya Nord

25 d'octubre de 2017, 09.35 h

A la proclamació de la República catalana, l'Estat de dret serà el de l'Estat català. Clar no tindrem tots els elements que constitueixen un Estat. Caldrà un sosteniment ferm, actiu, permanent, pacífic i polític durant les setmanes que vindran. Són els catalans que faran visible i real la voluntat de viure a fora de la gàbia espanyola. Espanya, Europa i el món ho notaran i actuaran cada setmana més, però primer Catalunya ha de ser una persona juridíca, com tots els Estats. Per viu... Llegir més