BComú dóna una altra oportunitat al PSC a Barcelona

BComú ha constatat que aplicar aquesta intervenció seria "el pitjor escenari" per a Catalunya, però també s'ha ratificat en el seu rebuig a la Declaració Unilateral d'Independència. Per això reclama responsabilitat a tots els actors polítics implicats.

El debat sobre el pacte amb el PSC existeix, i per això l'insten a desmarcar-se clarament del 155. Una de les opcions sobre la taula és portar el debat a consulta de la militància.Dijous, precisament, se celebrarà a la ciutat un ple extraordinari per rebutjar l'aplicació de l'article, i caldrà veure quina és la posició de cada grup al respecte.

En aquest sentit, han recordat que la seva prioritat és dur a terme polítiques municipals transformadores a la ciutat per sobre de tot.

D'altra banda, arremeten contra Trias i Bosch i consideren una "irresponsabilitat" que el PDeCAT i ERC hagin ofert a Ada Colau estabilitat a canvi que trenqui amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Segons la formació, "perquè respon a interessos partidistes que es posen per damunt dels interessos de la ciutat".

