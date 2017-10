Santamaría es veu obligada a defensar el CNI tot i no trobar cap urna

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 10:30 h

Els espies espanyols reben dures crítiques per part del gabinet del president del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha hagut de sortir a defensar el CNI a Catalunya. Tot i no haver estat capaços de trobar ni una sola urna abans del referèndum de l'1-O Santamaría s'ha vist obligada a donar la cara pels espies espanyols després d'haver rebut dures crítiques per part del gabinet de Mariano Rajoy.

Així ho recull el diari digital madrileny El Español. Després de mesos de feina a Catalunya la feina del CNI no ha estat ni l'esperada ni la satisfactòria. Els espies del Gobierno no van ser capaços de localitzar ni una sola urna que els diferents voluntaris amagaven i custodiaven.



I no serà per falta de temps. El passat mes d'agost, va ser el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va anunciar en una entrevista al Financial Times que ja s'havien adquirit les urnes per al referèndum.



La sorpresa de Rajoy

I així es va desencadenar el caos. Segons el mateix digital, les informacions que van començar a arribar a l'Executiu espanyol informacions contradictòries: des del fet que les urnes les havien comprat empresaris catalans fins a afirmar que les urnes es trobaven en un vaixell procedent de la Xina.

El que és cert és que les urnes van esquivar al CNI i el passat 1 d'octubre estaven instal·lades en diferents col·legis. Segons afirma El Español, aquest fet va causar molta sorpresa a Rajoy i també el fet que Catalunya va aconseguir burlar els controls de les autoritats. El president del Gobierno també es va estranyar del grau d'organització dels voluntaris.

