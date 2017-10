En declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats minuts abans de la sessió de control, Robles ha assegurat que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, "va dir el mateix", tot i les veus al voltant de l'executiu espanyol que aposten per tirar endavant amb la intervenció de la Generalitat encara que es convoquin eleccions.

#1 Tomppa Sabadell Sabadell 25 d'octubre de 2017, 11.23 h Què facin fora el PP primer ... si no tenen cap problema amb això de pactar amb criminals, com es pot confiar en res que diuen ?

