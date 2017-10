Cassolada de protesta davant del càmping de l'Escala que allotja agents de la Guardia Civil

25 d'octubre de 2017, 12.31 h

NO HI HA CAP ESQUERDA. ARREU DE CATALUNYA, NORD, SUD, EST, OEST, CENTRE I ESTREMS, CAP ESQUERDA NI DESACORD. ELS INVASORS ES TROBEN FORA DE LLOC, MAL VISTOS I NO GENS CONSIDERATS. QUÈ N'ESPERAVEN DE LA SEVA ACTUACIO I COMPORTAMENT??? DONCS ENCARA ES POC. COM MES FACIN MES UNITS ESTAREM SI ES QUE AIXÓ ES POSSIBLE. VISCA CATALUNYA LLIURE !!!