En aquest sentit, Rajoy ha dit que la situació a Catalunya "és molt greu" perquè el Govern i el Parlament "s'han situat fora de la legalitat" i hi impera "la llei del més fort" sense respecte "als drets de les minories".

Per aquest motiu ha afirmat que el seu govern ha de "restablir la legalitat" mitjançant el 155, on "està prevista la convoca tòria de les eleccions en un termini de 6 mesos que li agradaria que se celebressin en el termini més breu possible" i d'acord "al que diu la legalitat vigent", afirma.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que "coincideix substancialment" amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que li ha demanat que les eleccions catalanes se celebrin sota el paraigua de la intervenció de l'Estat i que no en deixi l'organització en mans de les institucions catalanes.

El líder de Cs ha afirmat que caldria garantir la "seguretat" d'aquests comicis i ha preguntat si "el comitè de sedició serà l'encarregat d'organitzar les eleccions". "Vull que Espanya com a Estat garanteixi el resultat d'aquestes eleccions", ha dit Rivera.

En canvi, ha evitat respondre el plantejament de la portaveu del PSOE, Margarita Robles, que li ha recordat que la seva formació entén que si Puigdemont convoca eleccions autonòmiques "no té cabuda política ni jurídica" l'aplicació del 155 de la Constitució.