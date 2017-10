Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 13:00 h

La Federació de Sindicats de Periodistes també veu "inadmissible" la intervenció de l'Estat

Diversos sectors públics ja han manifestat el seu absolut rebuig a la intervenció per part de l'Estat. Els periodistes de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN van anunciar que no acataran les ordres dels nous gestors. Tanmateix, s'ha mobilitzat la comunitat educativa en defensa de l'escola catalana que va anunciar que "no acceptarà la ingerència als centres". De fet, avui a les 18.00h hi ha concentracions davant els ajuntaments de totes les capitals de comarca del país sota el lema 'No ens toqueu l'educació'.

El conseller de Salut, Toni Comín, ha advertit aquest dimecres que ''ningú té dret a posar les mans al Departament de Salut'' i menys, ha afegit,'' en nom d'un ús inconstitucional de la Constitució''.Per Comín es posaria en perill un ''patrimoni de tots'' per part d'un partit polític que només té el 8% dels vots a Catalunya. Més que pronosticar els danys, Comín aposta per treballar per evitar que la intervenció ''il·legal i il·legítima'' es produeixi.En una conferència, el conseller també ha denunciat l'actitud del PSC davant d'aquesta aplicació i ha considerat un ''escàndol'' el silenci de la seva executiva i el no trencament amb el PSOE que ha qualificat ''de gran decepció'' del sistema democràtic espanyol.La Federació de Sindicats de Periodistes han titllat d'"inadmissible" la "intervenció política" de TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN, com a mesura prevista en l'aplicació de l'article 155.En un comunicat, han expressat el seu rebuig "rotund" a la decisió del govern espanyol i ha traslladat la seva solidaritat als treballadors i als comitès d'empresa dels tres mitjans.Per això, ha considerat que ni el govern espanyol ni la Generalitat "haurien de controlar aquests mitjans públics ni intervenir en ells, sinó respectar que treballin amb professionalitat, independència i sense pressions de cap tipus".