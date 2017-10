ERC descarta eleccions anticipades

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 13:30 h

La cúpula del partit va reunir-se dimarts per analitzar la situació

La direcció del partit i els diputats republicans, inclosos al grup parlamentari de JxSí, han volgut fer front comú en contra de les especulacions que apunten a una possible convocatòria de comicis per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Fonts coneixedores de les converses, segons informa l'ACN, asseguren que dimarts es va reunir la cúpula de la formació, amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, al capdavant per analitzar la situació, després que saltessin als mitjans informacions que afirmaven que Puigdemont contemplava l’opció de les eleccions per donar sortida a l’actual situació política.Els republicans van refermar així la seva posició contrària a la convocatòria de comicis al Parlament i, per evitar conflictes interns. Rovira va voler reunir-se també amb els seus diputats dins de JxSí, amb els que es va “conjurar” per apostar “per culminar” la independència i deixar les eleccions per al moment de les constituents, com marca el full de ruta de la llei del referèndum.Les opinions recollides a les trobades de la cúpula i dels diputats, i el suport rebut a la seva estratègia va ser part del missatge que els líders d’ERC van portar al Palau de la Generalitat quan, a última hora de dimarts, van parlar amb el president.I és que els republicans han volgut fer aquests moviments després que la CUP assegurés que Puigdemont tenia sobre la taula la possibilitat de convocar comicis i que algunes informacions apuntessin que hi havia sectors i consellers que s’havien posicionat a favor d’aquesta estratègia.