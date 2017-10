L'ANC crida a sortir al carrer per defensar la república

Claravalls Claravalls Claravalls

25 d'octubre de 2017, 15.13 h

Al Parlament tots per defensar la nova República Catalana. Això sí, esperem que el govern no ens falli.No estem disposats a tornar a ser humillats per la guarra zivil ni per la policia nazional.No volem rebre més garrotades per aquests criminals i assessins españoles. Doncs ja sabeu no ens torneu a defraudar...O desapareixerem del mapa polítics com uns Traïdors de Catalunya.MHP. Puigdemont confiem en vostè.Anims i Proclameu la República de Catalunya.

