Cleries deixa entreveure que Puigdemont anirà al Senat dijous

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya

25 d'octubre de 2017, 15.23 h

Doncs, serà que no hi anirà.



La compareixença es plantejava per enviar un últim missatge "a Europa" més que no pas per convèncer l'Estat que canviï la seva posició. La Moncloa ja té trenada tota l'arquitectura d'intervenció de l'autonomia i, en les últimes hores, ha insistit -per boca del mateix Mariano Rajoy i de portaveus del PP- que ni una convocatòria electoral per part del Govern permetria frenar l'aplicació de l'article 155 per tant, perquè anar-hi?