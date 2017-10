La Generalitat dóna l'ordre als bancs per pagar les nòmines de l'octubre amb tresoreria pròpia

Com ja es va fer al setembre, en el primer abonament de sous des de la intervenció de les finances, el pagament es fa amb tresoreria pròpia.Tal com ha informat fonts del Departament d'Economia a l'ACN, el pagament inclou la nòmina delegada dels mestres i la del personal de l'Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut i l'import ascendeix a 390 milions d'euros.Les mateixes fonts han assegurat que els treballadors començaran a cobrar a partir d'aquest dijous.

