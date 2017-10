Demà, l'Ajuntament de Barcelona realitza un ple extraordinari per donar resposta a l'amenaça del 155. Entre d'altres propostes, està la de sonar suport a les institucions catalanes i animar la ciutadania a seguir defensant els seus drets i llibertats.

