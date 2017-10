El Govern vol crear un certificat de residencia digital perquè empreses d'arreu del món operin a Catalunya

El certificat d’e-residència és una de les iniciatives que el Departament d’Economia vol desenvolupar en els propers mesos a fi d’enfortir i dinamitzar l’entorn empresarial català, aprofitant els avantatges potencials de la tecnologia 'blockchain'. En aquest sentit, el Govern també estudia ampliar l’abast de l’actual certificat idCAT -que permet realitzar tràmits digitals amb l’administració catalana, i que fins ara només poden obtenir els ciutadans catalans- als e-residents per tal de facilitar la seva interacció amb l’administració.

Amb la posada en marxa d’aquest projecte, la Generalitat segueix l’exemple del govern d’Estònia, que el 2014 va esdevenir la primera economia del món en implementar un programa d’e-residència. A canvi del pagament d’una quota periòdica, el govern estonià proporciona a l’empresari forà la infraestructura digital necessària per gestionar el negoci des de la distància. Un dels principals avantatges d’aquest model és la seva flexibilitat, ja que la gestió del negoci s’efectua en un entorn 100% online i sense traves administratives. Actualment, el programa de residència digital d’Estònia compta amb més de 4.000 empreses establertes per e-residents.

Segons el Departament, l’objectiu d’aquesta iniciativa -que no equival a l’obtenció d’un certificat de residència o ciutadania- és atreure talent i inversions internacionals, afavorir el desenvolupament de projectes estratègics i avançar en el posicionament de Catalunya com a referent en l’àmbit de la innovació digital, en línia amb les directrius de l’estratègia smartCAT. El Departament recorda que el sector TIC és un dels àmbits més dinàmics de l’economia catalana, amb prop de 13.800 empreses actives i 104.900 persones ocupades.

