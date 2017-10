Méndez de Vigo reconeix que no existeix adoctrinament a l'escola catalana

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 17:00 h

Tot i haver posat en qüestió la professionalitat de mestres i professors les darreres setmanes, el ministre es refereix ara a "casos concrets"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'escola catalana ha estat sempre una de les obsesions del nacionalisme espanyol i, des de fa setmanes, el govern de Mariano Rajoy -amb el suport de C's i PSOE- ha carregat contra el model educatiu català i la immersió lingüística referint-se a un suposat adoctrinament dels alumnes contra Espanya. Ara, el ministre d'Educació espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha optat per reconeixer la realitat i negar que existeixi cap tipus d'adoctrinament a l'escola catalana. "En aquests moments no hi ha cap conflicte ni controvèrsia amb el model educatiu de Catalunya", ha manifestat després de ser interpel·lat pel diputat republicà Joan Olòriz.







Méndez de Vigo s'ha referit a "casos puntuals" i ha demanat que no "s'estengui cap taca que posi en dubte" el sistema educatiu en el seu conjunt. Sorprenentment, ha afirmat que el PP "no menysprea el català" i ha reconegut els "bons resultats" dels escolars catalans, "reconeguts internacionalment".



El ministre d'Educació ha volgut treure ferro als arguments del diputat republicà, que ha afirmat que el govern espanyol ha vessat "acusacions infundades i mentides sense escrúpols" sobre el sistema educatiu català. "Volen fer hostatges els nens catalans per trencar la convivència", ha manifestat Olòriz, que ha negat rotundament que existeixi adoctrinament a l'escola catalana i ha lloat els resultats de la immersió lingüística.



Tot i haver posat en qüestió la professionalitat de mestres i professors durant les darreres setmanes, el ministre s'hi ha referit des de la tribuna del Congrés com a "casos concrets". "No puc consentir que pels actes de persones determinades al final es llenci una taca de sospita sobre tota l'educació catalana", ha manifestat.

El diputat Olòriz ha manifestat que les explicacions del ministre són "bipolars" i l'acusa de donar versions diferents segons qui li pregunti. "No sé si parlo amb el ministre que la setmana passada contestava a Ciutadans sobre aquest tema o amb el ministre placebo que em contesta avui a mi", ha manifestat. Olòriz li ha retret que l'escola catalana "funciona" i que, per tant, "no s'ha de tocar".

Notícies relacionades