Hi ha hagut una picabaralla entre agents i un pare que repartia papers amb informació dels Comitès de Defensa de la República

Agents armats amb metralletes, trifulques, censura... Amb tot això han de conviure els alumnes del Col·legi Lestonnac de Lleida des que el dispositiu especial de la policia espanyola s'ha instal·lat a la comissaria que hi ha al carrer del davant del centre. La direcció i el consell rector del l'escola ha demanat que es traslladi o reubiqui els agents ja que -segons el director, Josep Tarragó- ja fa un mes que estan ''convivint'' amb un desplegament que pot anar de les 3 a 10 furgonetes policials amb agents uniformats i armats que ''alteren la convivència'' de la comunitat educativa, sobretot a les entrades i sortides dels alumnes. De fet, el passat divendres a la tarda va haver una picabaralla entre la policia espanyola i un pare que repartia papers amb informació dels Comitès de Defensa de la República (CDR).







El dispositiu de la policia de l'Estat davant del col·legi Lestonnac de la ciutat de Lleida © Salvador Miret

Ahir dimarts, l'escola va enviar cartes a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, per instar-los a què estudiïn una solució a aquesta situació. El director de Lestonnac ha explicat que passat un mes de convivència amb aquesta situació de tenir permanentment un dispositiu de la policia espanyola al davant de l'escola, ahir dimarts es va decidir des de la direcció del centre i el consell rector interpel·lar a Àngel Ros, com alcalde de la ciutat i president de la Junta local de seguretat, i a la subdelegada del govern espanyol Inma Manso, com a responsable dels cossos policials de l'Estat a la ciutat. Via registre, els han emplaçat formalment a què valorin si hi ha la possibilitat de trobar una solució a la situació que des del centre passa per una ''reubicació o trasllat de la policia'', ja que entenen que l'espai que ocupen ''afecta la convivència del centre i el seu dia a dia''.

El desplegament afecta sobretot a les entrades i sortides dels alumnes, que coincideixen amb les furgonetes policials i els agents uniformats i armats amb metralletes que fan guàrdia al carrer. Segons Josep Tarragó, en aquests moments, té lloc el factor que al tractar-se d'un espai fora de l'escola ''nosaltres no podem controlar certes iniciatives'' que tenen lloc com el repartiment d'informació o manifestacions contra la policia.