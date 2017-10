Demostració de força de TV3, Catalunya Ràdio i ACN en contra del 155

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 18:00 h

Llegeixen un manifest per mostrar el seu rebuig a la "inacceptable" intervenció de l'Estat, que "dinamita els principis fonamentals de la UE"

TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies han llegit un comunicat en diversos idiomes on adverteixen que "la intervenció per part de l'Estat suposa un atac directe a la ciutadania i vulnera el seu dret a rebre una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada".

El director de TV3, Vicent Sanchís, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo i el de l'ANC, Marc Colomer, a la roda de premsa per mostrar el posicionament davant el 155 © @324cat Comparteix Tweet

En el torn de preguntes, amb gran presència de premsa internacional, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el director de TV3, Vicent Sanchís i el de l'ANC Marc Colomer han coincidit en remarcar que "seguiran exercint amb el màxim rigor i veracitat la seva feina".

Per la seva banda, Colomer ha sentenciat que el 155 suposa una "ofensa a la professionalitat, el rigor i el periodisme que han estat exhibint els treballadors de l'agència des del primer dia".



En ser preguntats per una possible destitució, Sanchís, ha dit que "ho poden fer sense passar pel parlament". A més, afirma que no sap "el que passarà però ells tampoc tenen ni idea". Amb tot, ha assegurat que "no renunciarem en cap de les instàncies a buscar tots els camins legals per aturar tot això" i ha explicat que no des de TV3 no han tingut cap tipus de contacte amb el govern espanyol. Sanchis també ha recordat que les finances de la CCMA ja han estat intervingudes. "No prendrem cap mesura en el sentit que ens estan indicant. Si els preocupa un excés de treballadors o de despesa que ho vagin a tractar al Parlament", ha sentenciat.



Gordillo, al seu torn, s'ha referit al suport que han rebut per part de la premsa internacional: "Hi ha tota una professió i uns mitjans, dins i fora de Catalunya, que estan escandalitzats amb el que passa".









En el comunicat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, manifesta el seu rebuig a la intervenció de l'Estat, que considera "inacceptable" i que "dinamita els principis fonamentals de la UE".En català, aranès, castellà, basc, gallec, anglès, francès i alemany, diversos treballadors de la CCMA han afirmat que "la intervenció als mitjans públics és una prova de la voluntat d'involució". I afegeixen que "el control governamental suposa un segrest de la premsa".