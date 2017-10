Espectacular mural a Sabadell sobre l'1-O i l'empresonament dels #Jordis

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 20:30 h

Artistes locals tarden 3 dies a pintar-lo

El rebuig a la violència policial exercida per l'Estat espanyol al referèndum de l'1 d'octubre se sumen a les mostres de suport als presos polítics catalans, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presidents d'Òmnium i l'ANC respectivament. Aquest mural a Sabadell acabat de pintar resumeix aquests dos sentiments.

A Sabadell, artistes locals comencen a pintar un mural gegant "Llibertat presos polítics". Viure vol dir prendre partit @omnium @assemblea pic.twitter.com/Ct671hWFTc — Xavier Tortajada E. (@xtestruch) 22 d’octubre de 2017

Artistes locals de la ciutat vallesana han dedicat fins a tres dies a pintar aquesta paret amb un dibuix titulat "Llibertat presos polítics" i on es pot veure una noia fent un "pam i pipa" a un policia espanyol armat amb una porra a punt de pegar-li. Les dimensions són considerables, 10 metres d'alt per 36 de llarg. Aquí teniu un vídeo de com s'ha fet.