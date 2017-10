Crida per denunciar a Youtube un vídeo que compara els catalans amb els nazis

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 19:30 h

Una adolescent assegura que tot és fruit d'uns nacionalistes bojos

Fa un parell de dies es va penjar un vídeo a Youtube on s'afirma que els independentistes són com els nazis que recorden els pitjors moments de la història i que tot és fruit d'uns polítics nacionalistes bojos. I ho diu una adolescent, gens adoctrinada en l'odi, que justament diu que són els catalans els que odien Espanya.

Al vídeo, l'adolescent intenta explicar en anglès "què passa realment a Espanya i quin és el problema amb Catalunya". Afirma que "Espanya és un país fort i unit, i el seu futur es veu brillant" però que "alguns polítics bojos volen arruïnar-la per tots, estenent l'odi". Amb imatges on es mesclen polítics catalans i nazis mentre s'afirma que "no deixeu que un grup de nacionalistes desquiciats recuperin els pitjors records de la història d'Europa. Perquè l'amor és millor que l'odi". El vídeo està penjat per un perfil que s'anomena "Cañas por España" però al seu darrere hi ha el partit d'ultradreta espanyolista VOX.

Crida a denunciar el vídeo

Davant la clara difamació i s'ha fet una crida a entrar al vídeo, posar un dislike i denunciar per "Inapropiat o incita a l'odi o a la violència". Per fer-ho s'ha d'haver vist el vídeo i anar a la part superior dreta on hi ha tres puntets, clicar i la primera opció és denunciar.



AVÍS: La visualització del vídeo pot provocar indignació i enuig.





