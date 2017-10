L'escola catalana respon als atacs i es mobilitza arreu del país

Milers de persones han respòs a la crida aquest dimecres per defensar l'educació pública catalana de les acusacions d'"adoctrinament" del nacionalisme espanyol i contra la seva intervenció per part de l'Estat mitjançant el 155. Amb el clam "no ens toqueu l'educació", el món docent de molts municipis catalans s'ha mobilitzat davant els seus ajuntaments.