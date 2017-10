CatalanRepublic Puigdemont es reuneix d'urgència amb consellers, partits i entitats

Última actualització Dimecres, 25 d'octubre de 2017 21:30 h

El president de la Generalitat pronuncia aquest dijous un discurs davant del Parlament i ha descartat anar al Senat

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha citat aquesta tarda els consellers així com representants del PDeCAT, ERC i de les entitats sobiranistes. Són al Palau de la Generalitat el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras; el conseller de Territori, Josep Rull; el de presidència, Jordi Turull; la de Benestar i Treball, Dolors Bassa, la d’Agricultura, Meritxell Serret; el d'Empresa, Santi Vila; el d’Interior, Joaquim Forn; la de Governació, Meritxell Borràs; així com la titular d'Ensenyament, Clara Ponsatí. També hi ha el conseller de Justícia, Carles Mundó, que en el seu compte de Twitter ha assegurat que el seu compromís amb el Govern és "inequívoc". Un dels últims a entrar ha estat el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. A més, també hi són representants de formacions independentistes com la secretària general d’ERC, Marta Rovira, el president del grup de JxSí i dirigent del PDeCAT, Lluís Corominas, o el coordinador territorial del PDeCAT, David Bonvehí. Per part de les entitats hi assisteixen el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i Miquel Buch de l'ACM.

ACN Barcelona.-El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut explicar públicament la seva renúncia a acudir al Senat amb una fotografia del Consell Executiu publicada a la xarxa Instagram. La imatge l’ha acompanyat el president d’un missatge on dona a entendre que no valia la pena assistir a la cambra alta espanyola. “No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya”, ha escrit. Per últim, Puigdemont completa el text de la fotografia amb un missatge d’ànim i apostant per la república. “Seguim! #CatalanRepublic”, conclou al missatge.Algunes fonts, a més, apunten que també podria acudir a la reunió l'expresident de la Generalitat i el president del PDeCAT, Artur Mas. La reunió es produeix un dia abans que, aquest dijous, el president hagi de fer el seu discurs davant el Parlament on anunciarà com proposa actuar davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució decretada per l'Estat. A més la reunió al Palau de la Generalitat també coincideix amb una concentració a la plaça de Sant Jaume convocada per la coordinadora de CDR's amb el lema 'Ni eleccions ni 155, república ara!'.En les últimes hores s'han intensificat les reunions a diverses bandes per decidir com afrontar l'aplicació del 155 i consensuar els propers passos. I aquesta nova reunió es produeix després que els diputats de JxSí reunits al Parlament s'hagin conjurat per proclamar la independència en el ple que, finalment, començarà a les 17 h d'aquest dijous i està previst que s'allargui fins divendres. Justament divendres és quan està previst que el Senat aprovi les mesures del 155 que suposarien la intervenció de l'autogovern de Catalunya.