Boya assegura que les detencions del 20-S van destruir algunes estructures d'Estat

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 05:00 h

La diputada de la CUP constata que unes eleccions portarien a un escenari que "es contradiu amb el Parlament i amb la Llei del Referèndum"

Anna Solé @AnnaSole_ | "Les estructures d'Estat no existeixen. No s'han fet o s'han desmuntat per part de l'Estat espanyol", explicava la diputada de la CUP Mireia Boya "Les estructures d'Estat no existeixen. No s'han fet o s'han desmuntat per part de l'Estat espanyol", explicava la diputada de la CUP Mireia Boya en una entrevista a Revista Miral l. "Si algú s'imaginava que es declararia la república aquesta setmana i dilluns ja tindríem un poder judicial català propi, això no serà així".

La diputada del partit anticapitalista crítica durament el govern d'Artur Mas en una conversa: "És curiós que sigui Artur Mas el primer que des de l'entorn de Govern digui que Catalunya no està preparada amb les estructures d'Estat pertinents, perquè ell va estar en una legislatura que precisament tenia aquest mandat i per tant, aquest senyor no ha fet la feina que va dir que faria".

"En aquests dos anys que portem de govern sense Artur Mas, no s'ha fet prou feina en algunes conselleries, i en d'altres, les detencions del 20 de setembre, es van emportar una part de la feina que s'havia fet", detallava. "Per tant, serà una construcció [de la república] molt més lenta, en la que tots hi hem de col·laborar".

Preguntada per la manca d'estructures, Boya assegurava que "a nivell de govern, no conec cap país que s'hagi independitzat i ho tingués tot preparat". "El relat que ens han fet i ens han venut ja era enganyós" i afegia "ningú et reconeix abans que declaris la independència ni automàticament si no has fet un referèndum acordat, que no és el nostre cas".



La via lituana pren força



Si fa uns dies se sentia a parlar de la via eslovena, ara és el torn de la lituana: "es va declarar independent i el president es va tancar un mes al palau presidencial mentre els tancs de l'exèrcit rus eren fora i va aguantar. Noruega va ser el primer que la va reconèixer i després ho van anar fent la resta, i ara fins i tot són de la UE. Rússia va tardar 10 anys a marxar. La realitat de Catalunya s'aproxima més a això", recalcava.

Boya insistia en el fet que "s'ha de treballar, resistir de forma pacífica però amb determinació. La força la tenim, hem votat, ens hem manifestat massivament. La gent hi és, per tant, no tinc cap mena de dubte que això es pot guanyar".

Eleccions autonòmiques o DI?

Des de la CUP no entendrien que no es proclamés la república: "Milions de persones van anar a votar l'1-O i van defensar les escoles posant els seus cossos per davant dels cops de porra de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i van fer-ho per una cosa: República i procés constituent". "Unes eleccions portarien a un escenari que es contradiu amb el Parlament i amb la Llei del Referèndum".

"Per què volem eleccions? Per fer un altre debat que serà inexistent? I per fer què?", es preguntava Boya. "No és un escenari que considerem de cap de les maneres i va contra el mandat de l'1-O. S'ha de parlar menys del 155 i més de construir una república". "Ara és el moment idoni per fer la república. La república ja no és ni un mandat ni un desig, és una necessitat", sentenciava.

