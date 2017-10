Aturada a les universitats contra l'aplicació del 155

Prop de 250 joves han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s'han concentrat a primera hora del matí a la plaça Cívica per penjar una pancarta amb el lema "República ara". En una nova jornada de vaga, els estudiants també han estripat diversos cartells on hi posava "Règim del 78". Els estudiants s'han dividit en piquets informatius i s'han distribuït per tot el Campus de Bellaterra per informar i convèncer la resta d'alumnes que se sumin a la protesta, que ha arrencat a dos quarts de vuit del matí.Segons Mariona Motjer, portaveu de l'Assemblea de Facultats de la UAB, l'aturada té per objectiu "trencar amb el règim del 78 i tot el que implica". En aquesta línia ha assegurat que la jornada de vaga pretén fer evident el rebuig del col·lectiu estudiantil a l'actitud del govern de l'Estat dels darrers dies i en especial a "l'aplicació de l'article 155 i els empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart". Ha dit Motjer que ha arribat el moment de "proclamar la República catalana" perquè "no hi ha cap pas més a fer" i ha assegurat que "el poble ja ha decidit" i que és hora de començar a construir un nou país. "Per part nostra, a més, de decidir quina educació volem", ha indicat.