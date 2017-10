La recta final: Puigdemont torna a reunir el Govern a Palau

Amb una República q s'ha de proclamar al @parlament_cat, es fan reunions fins tard a Palau sense tota la majoria parlamentària. Preocupant — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 d’octubre de 2017



No han de decidir els partits. Ni AMI, ACM, ANC ni OC. I sobretot, no poden decidir expresidents. Ja vam decidir. Siguem fidels al mandat — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 d’octubre de 2017

Malgrat les pressions, les pors, els nervis, les amenaces i el vertígens abans del gran salt, cal fer-lo. El poble mana, el govern obeeix — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 d’octubre de 2017

Que no ens robin la República als despatxos. Ajudeu-nos a portar-la al carrer. D'on va sortir. On guanyarà malgrat tot i tothom — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 d’octubre de 2017

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha titllat aquest dijous al matí de "preocupant" que la cimera maratoniana d'aquest dijous es dugués a terme al Palau de la Generalitat i "sense tota la majoria parlamentària". En una piulada a Twitter, Boya ho ha lamentat perquè considera que és el Parlament qui ha de proclamar la república en base els resultats de l'1-O i per això ha advertit el Govern que la decisió no és a les mans dels partits ni de les entitats sobiranistes. "I sobretot, no poden decidir expresidents", ha escrit en referència implícita a Artur Mas.Per tot plegat, Boya ha instat a fer "el gran salt" malgrat que hi hagi sobre la taula "les pressions, les pors, els nervis, les amenaces i el vertigen". "Que no ens robin la República als despatxos; ajudeu-nos a portar-la al carrer. D'on va sortir. On guanyarà malgrat tot i tothom. L'escenari eleccions no pot guanyar", ha dit des de les xarxes aquest dijous al matí. Boya ha afirmat també que la "sobirana del poble català" rau a la cambra parlamentària: "El Govern només pot obeir la seva voluntat, i l'1-O va ser clara".