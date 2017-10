L'Ajuntament de Barcelona rebutja el 155 malgrat el vot contrari del PSC

El PSC ha votat en contra de la proposta presentada per ERC i el PDeCAT en el ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona que demana el rebuig de l'aplicació del 155, condemna l'empresonament de Sànchez i Cuixart i dóna suport a les institucions catalanes.

La proposició ha tirat endavant amb el vot favorable de ERC, PDeCAT, BComú i el regidor no adscrit. En contra hi han votat PP,C's i el PSC.

El segon debat plenari extraordinari, sol·licitat ahir pel PSC i Bcomú, ha estat denegat el caràcter d'urgència per la resta de grups parlamentaris. Per tant, la proposta del govern, que a part d'emplaçar al Senat a evitar l'activació de l'article 155, també portava el rebuig a la DUI, no s'ha pogut debatre dins el plenari.



El debat de la proposició del govern no se celebra

Gerardo Pisarello, regidor de BComú, ha lamentat que ERC i PDeCAT hagin apostat per una "posició partidista" i hagin negat el segon debat. "Volíem aconseguir una majoria important" per posicionar-nos en contra del 155, ha dit. A més, ha advertit que tindran en compte l'actitud del sector independentista en accions futures.

Per la seva banda, el líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que avui a l'Ajuntament s'ha assistit "a la caiguda de careta del bloqueig" que han negat el debat. També, ha reconegut que ha votat en contra perquè no entén el rebuig del 155 sense el rebuig de la DUI. Els socialistes catalans, per tant, s'han quedat sense poder rebutjar la intervenció de la Generalitat a través de la seva pròpia moció.

En resposta, el PDeCAT, ha afirmat que han negat la celebració del segon plenari perquè entenen que és un "una operació de consum intern per salvar la cara del PSC". "Entenem que no cal que es voti en el plenari", han afegit des del partit.



Els independentistes demanen a Colau que trenqui amb el PSC

Els partits independentistes han tornat a demanar a Colau que trenqui el pacte amb el PSC. "Em dol d'una manera important que el PSC formi part del govern", ha dit el líder del PDeCAT, Xavier Trias.

"És una vergonya que partits coautors del 155, estiguin al govern de Barcelona", ha reiterat Alfred Bosch. I li ha tornat a donar la mà a l'alcaldessa perquè "no estem parlant d'independència, sinó de democràcia", ha conclòs.

Per la seva banda, la CUP ha recordat a ERC i PDeCAT que s'han oblidat del mandat popular en la seva proposició i han afirmat que l'única opció passa per la "república catalana i procés constituent".