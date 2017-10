L'Ajuntament de Barcelona retira una pancarta que penja la CUP amb el lema 'llibertat presos polítics'

La pancarta ha estat retirada en menys de deu minuts per un operari de l'Ajuntament entre crits de rebuig des de la Plaça Sant Jaume.

L'han penjat sense l'aprovació de l'Ajuntament perquè, segons els cupaires, no han obtingut resposta del consistori a la seva petició. "Davant la vulneració de drets polítics i el moment excepcional ho fem pel nostre compte", ha dit la regidora de la CUP, Eulàlia Reguant.

Pancarta desplegada per la CUP al balcó de l'Ajuntament de Barcelona

