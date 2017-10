Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 13:20 h

El diputat Carles Riera defensa que l'únic escenari políticament positiu és declarar la independència

El diputat de la CUP Carles Riera ha avisat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convocar eleccions al Parlament suposa dir 'sí' al "xantatge i la violència" de l'Estat i ser "deslleial" als més de dos milions de votants de l'1-O.

Poc abans que Puigdemont comparegui al Palau de la Generalitat per fer oficial la convocatòria d'eleccions per al 20 de desembre, la CUP ha volgut fer una crida d'última hora per demanar que no es produeixi aquets escenari.Segons ha defensat Riera en declaracions als periodistes als passadissos del Parlament, l'únic escenari "políticament positiu" és declarar la independència i ha avisat que en cas de confirmar-se les eleccions, el moviment independentista ja no tindria un problema, sinó dos: l'Estat i el Govern de la Generalitat.