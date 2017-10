El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental de la junta nacional d'Òmnium, Marcel Mauri, han manifestat el seu sentiment de proximitat amb el moviment estudiantil, "continuarem sempre al servei del poble i per la independència de Catalunya"

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal