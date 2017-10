Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 15:00 h

El president de la CE diu a la televisió portuguesa que els catalans "no estan oprimits" per l'Estat

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, afirma en una entrevista a la Ràdio i Televisió Portuguesa (RTP) que Europa no té "cap rol" en el "conflicte evident" entre Madrid i Barcelona.

"Són els espanyols els que ho han de resoldre", afegeix. "Jo no voldria que la UE es conformés de 95 països, en perdríem el control", assenyala Juncker, que afirma en aquest sentit que "la unió nacional i la unió europea són dues coses que van de la mà".



El president de l'executiu comunitari, defensa, amb tot, que escolta els catalans, "igual que els escocesos". Demana també no fer paral·lelismes entre Eslovènia i altres països de l'antiga Iugoslàvia. "A Catalunya no estem davant d'un problema de drets humans perquè els catalans, que aprecio i que respecto molt la seva cultura, no estan oprimits per Espanya", assenyala.



Es busca "conciliar"



"Tots tenen el dret de ser escoltats però no necessàriament el de ser seguits", opina Juncker en l'entrevista emesa dijous per RTP. "La situació s'ha desviat una mica perquè el govern i en part el Parlament han sortit de la legalitat. La constitució espanyola és molt clara sobre aquest punt: no preveu la celebració d'un referèndum d'independència", diu. "Per tant, Europa no té cap paper a jugar", afegeix.



Amb tot, el president de la CE convida a "l'esquerra i a la dreta" i a totes les parts a intentar "conciliar" el punt de vista "català" i l'"espanyol" però insisteix "no és el rol ni de la UE ni de la Comissió Europea".

Davant el comentari del periodista Paulo Dentinho, que recorda a Juncker que són "molts" els qui van votar en el referèndum l'1-O, el president de la CE repeteix que es tracta d'un referèndum "il·legal" segons la Constitució espanyola, el Tribunal Constitucional i el Congrés dels Diputats. "Com s'ha d'infiltrar la Comissió en aquest conflicte?", li respon Juncker.

