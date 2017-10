PSC intenta evitar la declaració d'independència i el 155

Iceta ha mantingut contacte directe amb Puigdemont en els últims dies --va transcendir una reunió divendres passat-- i ha estat un "pont essencial" amb el Govern central i el PSOE, partidari de convocar eleccions i de no activar el 155.

Segons han explicat a Europa Press fonts properes, en els últims dies han intensificat els seus contactes per intervenir i evitar tant una declaració unilateral d'independència com l'article 155 de la Constitució.

Destacats membres del PSC com el seu líder, Miquel Iceta; l'expresident socialista José Montilla i la 'número dos' del partit i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, estan intervenint entre Gobierno i català per evitar una declaració unilateral d'independència.

COMENTARIS

