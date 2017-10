[Fotos] Els estudiants mostren al carrer el seu rebuig a la convocatòria d'eleccions

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 15:30 h

La marxa convocada inicialment contra el 155 i per la llibertat dels 'Jordis' s'ha acabat convertint en un clam a Puigdemont perquè no freni la DI

"PDeCAT la paciència s'ha acabat". Així de contundents s'han mostrat els estudiants avui en la marxa convocada per Universitats per la República contra l'aplicació del 155 i per la llibertat dels presos polítics del procés, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), que ha acabat convertint-se en una crida al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè no freni la declaració d'independència que molts esperaven com a resultat del ple previst per aquesta tarda al Parlament. Davant la notícia que Puigdemont convocarà eleccions, la portaveu d'Universitats per la República, Marta Rosique, ha manifestat que s'hi oposen frontalment i ha fet una crida a Puigdemont a "fer un pas al davant i no enrere". "És important que representi el poble de Catalunya, que el va escollir perquè volia la República". També ha instat l'assemblea de càrrecs electes a "entendre que tenen la responsabilitat de representar al poble, que va deixar clar a les urnes el passat 1 d'octubre que vol una República i, per tant, han de proclamar-la”. En referència a les accions que estudia dur a terme Universitats per la República davant aquest escenari, Rosique ha deixat clar que “seguirem mobilitzats perquè es proclami la República”.









Cap a les dotze, milers de joves s'han reunit a la plaça Universitat de Barcelona per començar la marxa i sentir els parlaments dels representants d'Universitats per la República. Tot i que la notícia de la dissolució del Parlament i la consegüent convocatòria d'eleccions encara no havia arribat a molts d'ells, el portaveu del moviment, Jordi Vives, ha dedicat unes paraules al president Puigdemont: "no et facis enrere, Carles Puigdemont, no siguis un traïdor i un covard. Ni 155 ni eleccions", ha exclamat, entre crits de "ni un pas enrere".









En un principi, la mobilització estudiantil hauria d'haver acabat davant el Parlament de Catalunya, però les circumstàncies han fet que els estudiants es dirigissin a la plaça Sant Jaume, a les portes del Palau de la Generalitat. Pel camí, han passat per davant la Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana, on s'han sentit crits per fer "fora les forces d'ocupació". I entre els ja habituals clams de "els carrers seran sempre nostres" o a favor de la independència, han destacat alguns contra la decisió del PDeCAT i el president Puigdemont, a qui alguns manifestants han titllat de "traïdor”. Sense dubte, la majoria d’estudiants s’han mostrat en contra d’aquest nou panorama i molts d’ells manifestaven clarament el seu malestar.









Durant el recorregut, els estudiants s'han aturat davant la seu d'Òmnium Cultural i han deixat clavells vermells a la porta per reclamar la llibertat dels 'Jordis'. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu de la junta nacional d'Òmnium, Marcel Mauri, han declarat el seu suport als estudiants i en una única referència a les notícies d'última hora han dit que continuaran "sempre al servei del poble de Catalunya i de la independència malgrat el que es pugui produir”.













De moment, no hi ha previst que la manifestació davant el palau de la Generalitat es dissolgui, tot i que alguns estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han fet una crida per concentrar-se davant la seu del PDeCAT a Barcelona. La CUP i les JERC han fet una crida perquè es mobilitzin els seus militants.

