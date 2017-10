El TC rebutja el recurs dels senadors d'ERC i PDeCAT contra la tramitació del 155

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 16:40 h

Els partits independentistes denuncien l'incompliment del reglament de la cambra alta

El ple del TC ha rebutjat l'admissió a tràmit del recurs d'empara que els senadors del PDeCAT i ERC van presentar contra la tramitació al Senat de la petició del gobierno per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Entre d'altres, denuncien un ús tendenciós de la normativa de la cambra alta.

El recurs dels senadors del PDeCAT i ERC es va presentar aquest dimecres i sol·licitava que el TC anul·lés la tramitació del 155 per incompliments del reglament del Senat perquè, entre d'altres, no s'ha escoltat la Junta de portaveus i ha estat la Mesa qui ha tramitat l'acord del Consell de Ministres.També sostenia que l'aplicació del 155 "vulnera la Constitució" i, per tant, sol·licitaven a l'alt tribunal que anul·lés els acords presos fins al moment a la cambra alta i que també aturés la comissió i el ple, previstos per aquest dijous i divendres i que han de suposar el tràmit final per poder aplicar el 155.Els magistrats també han rebutjat tramitar un altre recurs presentat per un advocat de Barcelona contra l’acord del Consell de Ministres extraordinari on es detallen les mesures de la suspensió de l'autonomia.