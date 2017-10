Les joventuts del PDeCAT pressionen Puigdemont

El secretari general de la JNC, Sergi Miquel, ha avisat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que les eleccions només són una possibilitat després de declarar la independència.Tot i això demana esperar la compareixença de Puigdemont, prevista per aquest dijous a les 17.00h de la tarda al Palau de la Generalitat.Així mateix, Miquel, que també és diputat del PDeCAT al Congrés, recorda que la JNC ja exigia en els darrers acords que qualsevol atac a les institucions catalanes havia d'anar lligat a l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència. "Hi ha moltes possibilitats un cop feta la declaració", ha conclòs Miquel.

