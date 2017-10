Les mentides dels mediadors i del Gobierno encaminen la situació cap a la DI

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 16:55 h

L'Estat no aturava el 155

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Cada cop es coneixen més els detalls de l'apassionant pel·lícula política que s'està vivint ara mateix a Catalunya. Aquesta seria la seqüència del que hauria passat durant les últimes hores.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, durant la seva primera reunió al Palau, el 28 de gener de 2016 © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes carles puigdemont, oriol juqnueras

1- Reunió tensa a Palau

El dimecres 25 a la nit, al Palau de la Generalitat, hi havia una reunió per acabar de decidir quin era el millor camí a seguir davant de l'embat de l'Estat i l'aplicació de l'article 155. La reunió va acabar a les dues de la nit i es va emplaçar a seguir parlant l'endemà.

2- La mediació aconsegueix convèncer els indecisos

Puigdemont durant les últimes hores ha rebut trucades importants de gent molt poderosa intentant persuadir de totes totes al president perquè no descongelés la suspensió de la DI. Sumat amb alguns del PDeCAT indecisos, la clau han estat les promeses dels anomenats mediadors. Miquel Iceta i Núria Marín del PSC amb l'ajuda del lehendakari Íñigo Urkullu, havien promès al Govern que la Moncloa no aplicaria el 155 si es convocaven eleccions i se suavitzaria l'embat de l'Estat.

3- Res canvia

La dura decisió semblava aproximar-se a les eleccions. Però el nucli dur del PP amb el suport de Ciudadanos s'hauria oposat a la idea de fer marxa enrere en l'aplicació del 155 i apostaven per a seguir amb mà dura contra Catalunya. Això, sumat a la fermesa dels convençuts independentistes del PDeCAT i de la pressió d'Esquerra, que ha amenaçat en sortir del Govern, han fet reconduir la decisió. Puigdemont suspenia la seva compareixença i no firmava el decret d'eleccions. S'especula també que Puigdemont mai hauria acceptat convocar eleccions i era una estratègia per a demostrar que el 155 s'aplicaria igualment.

4- Reunió urgent entre Puigdemont i Junqueras







Carles Puigdemont descarta convocar eleccions per falta de garanties de l'Estat i anuncia que el Parlament decidirà pic.twitter.com/xPqcbyxbOW — La Xarxa Notícies (@xarxanoticies) October 26, 2017 El líder republicà tornava a ser convocat a Palau per Puigdemont. Ara l'escenari era diferent un cop ja era clar que el 155 seguia endavant. L'única opció real seria, doncs, reconduir la situació cap a la DI. Aquí s'acordava, doncs, fer el ple al Parlament a les sis de la tarda.

Notícies relacionades