CCOO abandona als funcionaris davant l'aplicació de l'article 155

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 17:25 h

Aconsella complir les ordres derivades per "no ficar-se en embolics"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha aconsellat els funcionaris de la Generalitat que compleixin les ordres derivades de l'aplicació de l'article 155.

"El sindicat té l'obligació d'assessorar en base a la legislació vigent per evitar qualsevol tipus de problema laboral", ha afegit. Tot i que ha admès que aquest és un "escenari indesitjable", ha dit que "el que és lògic és que els empleats públics no es posin en embolics".



En una entrevista a la Cadena Ser, Sordo ha recomanat: "Si els fan algun requeriment que soni estrany, els funcionaris han de demanar-lo per escrit, de manera que puguin tenir clara la línia de comandament i quina és la petició que se'ls fa". Sordo ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions "per evitar el 155".



També ha animat el PP a "promoure les condicions perquè aquesta negociació es pugui obrir" i que, en cas que s'activi el 155, sigui "el més light possible".

Notícies relacionades