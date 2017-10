Puigdemont descarta eleccions i deixa en mans del Parlament la independència

Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 17:25 h

Ha dit haver estat disposat a convocar-les, però ho ha rebutjat per manca de garanties democràtiques

En una compareixença des del Palau de la Generalitat, el president Carles Puigdemont ha descartat la convocatòria d'eleccions que ha estat sobre la taula del Govern durant tot el dia. Ha dit haver considerat convocar els comicis "sempre que hi hagués garanties per celebrar-los amb absoluta normalitat" però que la manca d'aquestes garanties el fan injustificables. Ara, ha dit el President, "correspon al Parlament" decidir i es farà "el que determini la majoria parlamentària".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dijous 26 d'octubre de 2017 durant la seva compareixença

Acompanyat per membres del PDeCAT i amb l'absència notable de personalitats d'ERC (el vicepresident, Oriol Junqueras, era al Parlament en aquest moment) ha dit exercir la seva responsabilitat com a President de la Generalitat "abans no expiri" per l'aplicació de l'article 155 que molt probablement demà aprovarà el Senat espanyol. "El meu deure i responsabilitat és esgotar les vies per trobar una solució dialogada i pactada a un problema polític", ha assegurat després de criticar el govern espanyol per la seva actitud repressiva i autoritària.



Puigdemont ha insistit que si la convocatòria d'eleccions era sobre la taula, era per evitar l'aplicació del 155, tal com en un principi havia reclamat el Partit Popular. Ha titllat l'article de la Constitució d'aplicar-se "fora de la llei", de manera "abusiva i injusta", i de buscar "erradicar no només el sobiranisme sinó el catalanisme que ens ha portat fins aquí".



En definitiva, el President ha manifestat que no accepta les mesures del 155, que ha considerat una venjança de l'Estat pel referèndum de l'1-O. Ha sentenciat que l'única resposta del PP ha estat "afegir tensió" i que ara ja "ningú no tindrà dret a retreure-li la voluntat de diàleg i de fer política" davant els seus "sacrificis". "Una vegada més comprovem que només s'exigeix i pressiona a uns, i als altres se'ls permet una absoluta irresponsabilitat", ha assegurat i ha titllat el govern de Rajoy d'usar una lògica política a base del 'a por ellos', enlloc del 'con ellos'.



Per acabar, ha fet una crida a la societat catalana a mantenir "la pau i el civisme" i ha assegurat que "només d’aquesta manera podrem acabar guanyant".



No compareixerà al ple del Parlament



Carles Puigdemont ha decidit que assistirà però no compareixerà en el ple del Parlament d’aquesta tarda. Inicialment, el ple s’havia convocat a instàncies dels diputats independentistes, perquè el president pogués explicar la resposta que proposava per respondre a l’aplicació del 155. Després de valorar la convocatòria d’eleccions i descartar finalment aquesta opció, el president ha declinat intervenir a la cambra.