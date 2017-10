Última actualització Dijous, 26 d'octubre de 2017 17:45 h

La formació anticapitalista fa una crida a una mobilització a les 19.00 hores a les places dels ajuntaments del país aquest dijous

A.S. | "Hem advertit que el procés d'independència no serà plàcid, ni de la llei a la llei, hem estat crítiques amb el processisme", ha detallat la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Núria Gibert.

"Nosaltres volem gastar totes les possibilitats per proclamar la república i aquest és el mandat explícit que tenim", ha assegurat. "No defallirem fins a proclamar aquesta república". "És responsabilitat de totes les persones que han participat, de la majoria social del país i no s'ha de permetre que aquest conflicte es resolgui en despatxos". "No avalarem ni acatarem als qui vulguin salvar l'statu quo", ha reblat Gibert.

La CUP ha lamentat per segona vegada que no coneixien en absolut aquesta posició de JxSí i que els ha vingut de nou aquest dijous al matí.

"Farem tot allò necessari i no desestimarem cap opció", ha repetit. "Tenim un mandat clar. L'important és que hi hagi un compromís".

Preguntada per la confiança vers el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Gibert ha remarcat que "tenim més dubtes que certeses". Malgrat això, ha deixat clar que "ja no és una qüestió de confiança". "Entenem la complexitat de l'escenari però ja no és una qüestió de confiança és una qüestió de complir amb el mandat que tenim".