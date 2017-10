Ha afegit que "és el Parlament que ha de respondre al 155 perquè representa el poble de Catalunya" i en aquest sentit ha afegit que el seu grup parlamentari proposa per demà "que la resposta a l'agressió del 155 sigui continuar el mandat del poble de Catalunya que emana de l'1 d'octubre".

Lluís Corominas ha començat el seu curt discurs amb un "estic molt orgullós de poder parlar al ple del Parlament en nom de Junts pel Sí" en una clara referència que durant molts moments del dia semblava que finalment no se celebraria el ple.

